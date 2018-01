MISE AU POINT : Maeva et Julien font un break

Toujours en froid depuis la dernière soirée tentation des filles, Julien et Maeva doivent avoir une discussion. Julien attend que ce soit Maeva qui vienne un peu vers lui et c’est ce qu’elle fait. En pleine soirée, elle le prend à part pour faire un point sur leur relation « d’amitié ++ ». Maeva commence par s’excuser si Julien a été blessé et lui avoue que sa réaction « était peut-être un peu disproportionnée ». Mais les deux sont d’accords sur le fait qu’ils ne sont pas encore prêts à être un vrai couple et ils décident mutuellement de se laisser du temps chacun de son côté pour voir si un manque se créé. Ils se promettent de mettre leur fierté de côté si l’un des deux manque à l’autre. Mais arriveront ils à rester quelques jours éloignés ? Réponse dans l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 24 janvier 2018 à 19h sur NT1.