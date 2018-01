Nadège « délivre » Beverly qui boude

Nadège dévoile la blague qu’elle et Stéphanie ont faite à Beverly histoire de lui faire un peu les pieds. Elle croit que Vincent n’a pas répondu à sa demande de rendez-vous alors que les filles l’ont simplement bloqué sur son téléphone. Beverly croit que Vincent ne veut pas lui répondre et est partie bouder de son côté. Nadège décide d’aller la « délivrer » et de lui dire toute la vérité. Les filles cherchent Beverly partout mais impossible de la trouver. Finalement c’est cachée sous la pergola qu’elle retrouve une Beverly au fond du trou. Nadège lui avoue que Vincent a répondu depuis une trentaine de minutes mais qu’elle ne pouvait pas le voir. Beverly rit jaune mais court directement se préparer pour ce date si attendu… Extrait de l’épisode 27 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 16 janvier 2018 à 19h sur NT1.