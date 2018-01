Nadège encaisse le coup « LA TÊTE HAUTE BB »

Les cœurs brisés partis en anguilla, en destination de rêve, se retrouvent pour dîner et c’est l’occasion de prendre des nouvelles de ceux restés à Saint-Martin. Ca tombe bien, Stéphanie vient de recevoir un texto de Maeva lui débriefant la situation à la villa : l’arrivée de Manue et Antonin, et de Jesseka, la prétendante de Gabano. Nadège en perd son appétit et forcément les autres veulent savoir s’il y a eu bisou ou pas… La réponse est imminente et évidente ! Nadège encaisse encore les coups et s’efforce de garder la tête haute, les larmes aux yeux… Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.