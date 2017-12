Nadège et Gabano, amis ou en couple ?

Après son coaching, Nadège est de retour à la villa et compte bien se faire désirer par son Gabano. Mais une question persiste : sont-ils en couple ? Tous les habitants de la villa se posent la question et il est temps d’officialiser. Nadège voudrait que Gabano prenne ses responsabilités et le dise haut et fort ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Gabano CRIE à tout le monde qu’il est en couple avec Nadège ! Ravie, la jeune femme l’embrasse tendrement… Extrait de l’épisode 12 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 26 décembre 2017 sur NT1.