Nadege ne cède pas à la tentation !

Nadège se réjouit d’aller à la soirée tentation avec ses copines. Elle souhaite se venger de Gabano mais à sa manière. Nadège veut lui montrer qu’on peut faire une soirée tentation et s’amuser sans pour autant embrasser quelqu’un. Elle décline d’ailleurs plusieurs plans drague de beaux garçons lors de la soirée ! Son cœur n’a pas encore cicatrisé… et Gabano est toujours présent dans sa tête. Elle sait pourtant ce qu’elle veut et ne dérapera pas ce soir ! Extrait de l’épisode 11 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 25 décembre 2017 sur NT1.