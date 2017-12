Exclu - Episode 2 : Nadège en plein doute entre coeur et raison

Nadège et Gabano se sont rapprochés lors de la première sorties à l’extérieur des cœurs brisés. Leur attirance réciproque ne trompent personne, et encore moins les copines de Nadège. Yamina et Maëva la charrient sur leur amitié ambiguë et lui conseille de se laisser aller. Nadège se méfie, elle redoute la cohabitation avec Gabano si les choses tournent mal. Elle avoue quand même avoir très envie d’être plus que son amie mais ses doutes la font réfléchir. Les filles la voient bien avec Gabano, au niveau du caractère elles pensent que ça peut coller et en même temps ils sont déjà amis. Alors Nadège va-t-elle les écouter et suivre son cœur ? Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.