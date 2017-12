"ON ADORE" - Le date de Flo se transforme en "CIRQUE"

Beverly et Raphaël espionnaient jusque-là le date de Florent avec ses deux prétendantes. Très moqueurs entre eux ils continuent sur leur lancé même une fois installés à la table. Beverly, venu soi-disant pour conseiller Florent, prend son rôle à cœur voire un peu trop… Les deux prétendantes de Flo se sentent tout de suite « mal à l’aise » et Raphaël et Beverly ne font que commencer ! La blonde indiscrète pose questions sur questions, et le DUO INFERNAL charrie Florent qui regrette très vite d’avoir accepté leur présence « quelle bêtise j’ai faite d’avoir dit oui ! » Séquence à voir et à revoir dans l’épisode 9 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 21 décembre à 19h sur NT1.