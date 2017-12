OPÉRATION DÉCOUPLE RÉUSSIE : le bisou interdit

Gabano ne digère pas l’interruption de Nadège pendant sa soirée tentation. Et encore moins le fait de se faire réprimander par sa copine devant ses potes, on peut dire que sa fierté en a pris un coup ! Foutu pour foutu, Gabano, après conseils des cœurs brisés, décide d’aller jusqu’au bout et de céder carrément à la tentation… Il embrasse fougueusement sa prétendante sans gêne alors que Nadège pleurs à côté sur la plage… Vivian, lui est LE PLUS HEUREUX, « enfin le GRAAL » ! Lui qui avait lancé l’opération découple avec Beverly, voit enfin ses efforts récompensés et ils ne manquent pas de tout filmer, évidemment pour le bien de son amie Nadège… Extrait de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 15 décembre à 19h sur NT1.