PANIQUE A BORD - Luc met trop la pression à Yamina

La soirée tentation des filles de la villa s’est déroulée parfaitement bien. Surtout pour Yamina qui avait invité Luc, son prétendant, à la soirée. Après avoir discuté toute la soirée, les deux tourtereaux ont dansé collé-serré jusqu’au bout de la nuit… et ont échangé leur premier baiser langoureux ! Yamina a passé une très bonne soirée mais ce matin, elle doute… Elle se sent bien avec Luc quand ils sont ensemble mais il ne lui manque pas quand elle est seule. Une discussion s’impose. Mais quand Luc montre des envies de projets futurs avec Yamina, elle prend peur et n’arrive pas à se projeter avec lui. Le couple a-t-il un avenir ? Extrait de l’épisode 12 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 26 décembre 2017 sur NT1.