La parade amoureuse de Julien : « Alerte, une BOMBE dans la piscine »

Julien et Maeva recommencent à se tourner autour ! Ce matin, Julien fait du sport sur la terrasse et Maeva en profite pour le regarder discrètement… Julien en profite pour parader devant la belle et pour lui faire son numéro de charme : « j’ai envie de m’envoler avec toi ! » lui lance-t-il. Et il continue en chantant « I believe I can fly ». Comment lui résister ? Maeva n’est peut-être pas loin de craquer ? Extrait de l’épisode 15 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 29 décembre 2017 sur NT1.