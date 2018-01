« PEACE » AND LOVE : Les cœurs brisés en pleine harmonie

Après avoir vécu un moment paradisiaque avec les dauphins, Stéphanie, Florian, Nadège, Vivian, Alma sa prétendante et Beverly se retrouvent sur une île déserte pour un déjeuner en toute intimité. Florian fait remarquer à Nadège qu’elle est plus apaisée loin de la villa, et surtout loin de Gabano. Pareil pour Vivian, qui semble s’être calmé avec sa nouvelle prétendante Alma. Beverly aussi, toute sage, à la tête à Vincent, avec qui elle a passé une super soirée. Et pour Florian et Stéphanie c’est le LOVE total. De quoi mettre en accord tous nos cœurs brisés qui sont ravis de vivre cet instant magique tous ensemble. Extrait de l’épisode 22 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mardi 9 janvier sur NT1.