Le portrait du coeur brisé Raphaël Pépin

Corps tatoué, virilité affirmée, Raphaël Pépin est un vrai Don Juan au caractère très fort. Participant de cette nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés, il veut réapprendre en faire confiance aux autres et surtout aux femmes. Sa problématique nous dit tout : « je n’ai confiance en personne ». Raphaël ne croit pas au coaching alors il va falloir que Lucie redouble d’efforts et surprenne le jeune homme pour adoucir ce cœur de pierre. Raphaël Pépin a enchaîné les aventures à l’écran ainsi que les conquêtes. Il veut désormais changer et grâce à l’expérience précédente de son meilleur ami Vincent Queijo dans la Villa des Cœurs Brisés Saison 2, il tente lui aussi sa chance cette année. Alors pour voir si Raphaël va enfin réussi à s’ouvrir, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1, dans la Villa des Cœurs Brisés Saison 3.