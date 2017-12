Le portrait de la bombe belge Stéphanie Clerbois

Vous l’avez déjà vu dans Secret Story 4 et 7, elle revient aujourd’hui dans la Villa des Cœurs Brisés Saison 3 pour tenter de résoudre sa problématique : « j’ai besoin de me reconstruire ». Discrète ces derniers temps, Stéphanie est devenue une maman comblée d’un petit garçon de 1 an. La jeune femme n’était pourtant plus épanouie dans son couple et a dû faire face aux multiples trahisons de son homme. Trahie et humiliée, la jeune femme de 28 ans a perdu toute confiance en elle. Fragilisée par cette dernière expérience, Stéphanie Clerbois attend de Lucie un coaching sur mesure pour reprendre du poil de la bête et laisser la place à un nouvel amour dans sa vie et celle de son fils. Pour suivre avec elle son évolution, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1.