Le portrait de Gabano : « il me tarde d’affronter le coaching »

Ce jeune papa de 33 ans est un séducteur qui en a marre d’enchaîner les relations sans lendemain. Il « cherche la femme parfaite » et va tenter de résoudre cette problématique dans la nouvelle saison de la Villa des Cœurs brisés. Gabano se décrit comme un homme difficile à vivre mais avec beaucoup de cœur. Pour Gabano, la famille c’est un principe sacré et il décrit sa fille comme « la prunelle de ses yeux » ! Il n’est donc pas facile d’entrer dans la vie du jeune toulousain, il ne fait pas confiance à n’importe qui. Séducteur malgré lui, il accorde beaucoup d’importances aux physiques des jeunes femmes et enchaîne les conquêtes. Le brun ténébreux cherche désormais une stabilité sentimentale et Lucie, la love coach, devra être en forme et redoubler d’efforts parce que selon lui, elle a du travail… C’est ce que nous verrons du lundi au vendredi à 19h sur NT1, dans la Villa des Cœurs Brisés 3.