Le portrait de l'excentrique Vivian

Après sa participation dans Secret Story 8, Vivian est connu pour son humour et son excessivité. Spontané et naturel, le jeune garçon ne renie pas son impulsivité et son côté sanguin incontrôlable. Mais derrière ses airs de clown un peu dingue sa cache un jeune homme hypersensible et touchant. Après un parcours amoureux compliqué, Vivian rencontre l’amour, le vrai, avec Nathalie (SS8 et la villa des cœurs brisés 2), de 20 ans son ainée. Leur médiatisation et l’écart de maturité entre les deux amants auront raison de leur couple. Célibataire depuis deux ans, Vivian a désormais « peur de retomber amoureux ». Ce cœur brisé attend de Lucie qu’elle l’aide à percer sa carapace provocatrice et ainsi de lui dévoiler son vrai visage. Il veut réussir à se détacher du souvenir de Nathalie et être capable d’aimer vraiment à nouveau. Pour suivre et vivre avec lui son coaching, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1, dans la Villa des Cœurs Brisés 3.