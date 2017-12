Le portrait de Rémi Notta tout sourire

Vous avez connu Rémi le marseillais en couple dans la Saison 9 de Secret Story. Depuis célibataire, ce don juan n’est jamais tombé amoureux et préfère profiter de sa jeunesse. Le coach sportif se lasse très vite de ses conquêtes. Pointilleux, ce cœur brisé peut bloquer sur un détail anodin qu’il soit physique ou intérieur. « Des mains sans vernies c’est juste no way ! » Vous l’aurez compris avec Rémi, pas le droit à l’erreur ! Il se dit très gentil mais pas docile, il souhaite même bonne chance à la prochaine fille qu’il rencontrerait. Il n’a qu’un vœu : tomber amoureux, et compte sur Lucie, la love coach, d’enfin vivre une histoire passionnelle qui dure. Pour découvrir le coaching de Rémi, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1, dans la Villa des Cœurs Brisés 3.