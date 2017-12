Le portrait de la sulfureuse Maeva

Découverte dans Secret Story 10, Maeva se décrit comme une fofolle pétillante, très sociable qui aime rire. C’est dans la maison des secrets que Maeva rencontre son ex. Une relation en dent de scie qui dure 8 mois. La séparation du couple est violente, leur rupture médiatisée, Maeva dévoile sa problématique : « ma dernière relation m’a brisée ». A chaque fois que la belle brune sort la tête de l’eau elle retourne vers des hommes qui la rabaissent ce qui lui fait perdre confiance. Maeva souhaite désormais se reconstruire et espère que Lucie l’amènera vers un autre type d’homme. Elle se dit être un cœur brisé depuis toujours et Maeva ne demande qu’une chose : que la roue tourne « même un tout petit peu ». C’est ce que nous verrons dans la Villa des Cœurs Brisés Saison 3 du lundi au Vendredi à 19h sur NT1.