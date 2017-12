Le portrait du "dragueur" Julien Bert

Julien Bert est connu du grand public et surtout pour son image de séducteur. Aujourd’hui présent dans la Villa des Cœurs Brisés Saison 3, il va tout tenter pour retirer l’étiquette de « gros, gros dragueur » qui lui colle à la peau. Sa problématique est évidente : « je n’arrive pas à m’engager », il a désormais besoin de Lucie pour essayer enfin de se ranger. Julien est décidé à reprendre les rails d’une vie saine et équilibrée. Même si il reste le séducteur insatiable qu’il a toujours été, il est temps pour lui de trouver celle qui saura le dompter. Romantique et sensible en amour, julien Bert aimerait revivre une belle histoire. A 25 ans, l’accumulation des conquêtes ne satisfait plus le jeune homme. Il met donc Lucie au défi de calmer ses ardeurs et de l’aider à lui trouver la femme qui le fera changer. Mais y arrivera-t-il ? Réponse dans la Villa des Cœurs brisés du lundi au vendredi à 19h sur NT1.