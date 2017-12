Le portrait du séducteur Florent Ré

Florent Ré l’amour il connait ! Après sa participation à Qui veut épouser mon fils, il cherche encore la perle rare. Alors le voilà de retour dans la Villa des Cœurs Brisés pour cette nouvelle saison. Ce grand séducteur adore charmer les filles, et pourtant ce Don Juan a peu confiance en lui. Florent se décrit comme un homme à femmes et sa problématique le confirme : « je collectionne les filles ». Le trentenaire souhaite désormais se poser comme ses amis d’enfance avec l’idée de ne plus être seul aux repas familiaux. Il reste malgré tout un petit enfant, même après le cap des 30 ans. Sa première relation fut un échec, et après sa seconde histoire d’amour, le jeune homme perd totalement confiance en lui. Florent Ré espère donc que Lucie l’aidera à la retrouver et surtout à le canaliser… Suivez son aventure du lundi au vendredi dans la Villa des Cœurs Brisés Saison 3 à 19h sur NT1.