Premier coaching de Fanny : Elle se confie à un arbre !

Etant donné que Fanny a quitté la Villa suite à son altercation virulente avec Vivian, Lucie, la love coach, décide quand même d’aider ce cœur brisé. Fanny est partie avec beaucoup de choses sur le cœur et elle a bien besoin de vider son sac. Lucie décide donc de la confronter à Vivian mais pas physiquement… Une photo de lui est accrochée sur un arbre auquel Fanny doit se confier et dire tout ce qu’elle ressent. Avouons que l’exercice n’est pas facile et la jeune femme a dû mal à garder son sérieux… Elle reprend vite son calme et ouvre son cœur à cet arbre, comme si Vivian était bien là. Elle finit par avouer qu’elle aussi a besoin des conseils de Lucie et de vivre pleinement cette aventure sans que les deux ex ne se fassent la guerre. Alors Fanny reviendra-t-elle dans La Villa ? Extrait du premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, diffusé lundi 11 décembre sur NT1.