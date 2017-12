PREMIER COUPLE de la Villa : Nadège et Gabano officialisent

Dans un cadre de rêve et idyllique, nos cœurs brisés, Nadège et Gabano officialisent enfin leur couple ! Ils se promettent de ne pas se fâcher et quoi qu’il arrive de rester amis. Gabano plus réticent qu’elle, « je la sens pas cette histoire », lui laisse quand même une chance. Pour Nadège c’est une histoire qui sent plutôt bon au contraire, elle a enfin eu ce qu’elle voulait et montre sa joie en l’embrassant avec passion. Elle qui ne cesse de lui répéter « je t’aime bien » et ravie de la tournure des évènements… OUIIIIII ! Extrait de l’épisode 3 de Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mercredi 13 décembre à 19h sur NT1.