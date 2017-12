Ce qu'il vous attend dans le Premier Episode de La Villa

Les garçons vont pouvoir enfin rencontrer leurs premières prétendantes de l’aventure. Rémi, Julien et Raphaël sont les chanceux qui vont ouvrir le bal. Pour Raphael, une autre mission l’attend : préparer un test de culture G au prétendant de Beverly, Michaël. L’objectif est simple : savoir si le jeune homme est plus intelligent ou cultivé qu’elle et s’ils sont faits pour être ensemble. Mais faut-il encore que Beverly sache elle-même répondre au questionnaire pour savoir s’il a raison, et là c’est une autre histoire… Il y a du rapprochement dans l’air entre Nadège et Gabano. Les deux amis s’entendent super bien mais ils semblent aussi très tactiles et proches l’un de l’autre… Ils auront l’occasion de se rapprocher d’avantage lors de la première soirée des cœurs brisés à l’extérieur de la Villa. Soirée qui s’annonce riche en émotions… A ne pas rater ! Rendez-vous dès lundi 11 décembre à 19h sur NT1.