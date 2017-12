Quentin ou l’art d’avoir du TACT : « Je te vois comme une pote »

Quentin et Yamina ont une problématique commune « je n’arrive pas à oublier mon ex », mais il semblerait qu’un cœur brisé soit prêt à tourner la page… Quentin avoue en toute sincérité (ou pas) qu’il ne l’aime plus et ne ressent que de l’amitié désormais pour elle. Yamina encaisse difficilement le coup, elle ne sait pas si c’est le déni ou la sincérité qui parle. Elle a beaucoup de mal à croire qu’il ait oublié si vite… Quentin continue sur la voie de la franchise : « je t’aime pas comme je pensais t’aimer » ! Le marseillais n’y va pas avec le dos de la cuillère et Yamina s’enfonce un peu plus dans l’eau, littéralement… Extrait de l’épisode 4 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 14 décembre à 19h sur NT1.