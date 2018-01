Raphaël BALANCE Yamina

Raphael a demandé expressément à Lucie de venir à La Villa pour lui parler de son altercation de la veille avec Yamina. Ni une ni deux, Lucie débarque d’un pas assuré dans la chambre du jeune homme. Raph ne tarde pas à lui raconter pourquoi et comment Yamina lui a porté un coup. « Je me suis pris une tarte » confie-t-il. Lucie avoue que même pour rigoler la violence n’est pas tolérée et qu’il a bien fait de la prévenir. Raphael souligne le fait qu’il n’a pas vraiment eu mal et que ça n’a pas de conséquences physiques mais qu’il ne s’attendait quand même pas un tel geste de la part de la jeune femme. Histoire d’avoir les deux sons de cloche, Lucie tourne les talons et se rend dans la chambre de Yamina pour avoir sa version des faits… Extrait de l’épisode 25 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 12 janvier 2018 à 19h sur NT1.