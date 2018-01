Raphaël pendant la soirée tentation : "Je suis gêné"

Après le départ prématuré de Florent et Julien, la soirée tentation continue pour les autres cœurs brisés. Alors que Gabano s’est éclipsé avec Jessika et que Vivian tente de conclure avec Alma, Raphaël se retrouve seul avec trois prétendantes. Manon est sous le charme de Raphaël. Même si le feeling passe bien, le jeune homme n’a pas envie de s’aventurer dans une relation amoureuse pour le moment et décline ses avances. Extrait de l’épisode 19 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 4 janvier 2018 à 19h sur NT1.