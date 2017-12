Raphaël, Rémi et Julien en date : c’est l’amour à la plage

Les trois garçons s’apprêtent à rencontrer des prétendantes pour la première fois de l’aventure. Et c’est très pressés que Rémi et Julien les attendent… Raphaël qui ne semble pas être prêt à rencontrer qui que ce soit se moque d’eux « vous êtes trop pressés les mecs c’est grave ». Morgane et Cassandre ont à peine le temps d’arriver à leur table que Rémi craque déjà ! Cassandre fait tourner la tête des garçons mais c’est le marseillais qui prend les devants, « tu vas droit au but » s’étonne Morgane, la seconde prétendante. Heureusement pour le beau brun son coup de cœur est réciproque. Julien lui est intrigué par la jolie blonde Morgane et c’est par texto qu’il le fait savoir à Raphaël. Ce premier date semble bien partir, reste à savoir si les garçons voudront les revoir… Extrait du premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, diffusé lundi 11 décembre sur NT1.