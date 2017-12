Rapprochement compliqué pourJulien et sa prétendante

Rémi, en compagnie de sa prétendante Cassandre, fait une révélation à Julien : Morgane, sa prétendante, serait intéressée par Florent. Cassandre, copine avec, confirme et Julien s’empresse d’aller voir Florent pour lui dire… A croire que ça l’arrangerait ! Florent, déjà attiré par Stéphanie, n’est pas intéressé bien que Julien insiste et le pousse carrément à aller la voir. Voyant que Florent est réticent à l’idée, Julien décide d’y aller lui et puis Maeva n’est pas très loin alors d’une pierre deux coups. Stéphanie n’arrange pas les choses en avouant à Morgane que Julien kiffe sa copine. Et Vivian ne rate pas non plus l’occasion d’enfoncer encore plus son pote… Difficile pour les deux de discuter tranquillement. Pour suivre les aventures des Cœurs Brisés de la saison 3, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1.