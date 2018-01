REACTION INTÉGRALE - Raphaël annonce son départ

Vivian sonne la cloche de la villa. Raphaël a une annonce de la plus haute importance pour tous les habitants. Une fois tout le monde réuni au salon, c'est le choc. Raphaël annonce son départ de la villa suite à sa visite chez médécin. Tous les coeurs brisés sont sous le choc ! Vivian est en larmes suite à cette annonce de son ami. Raphaël part préparer ses valises et quitte la villa... Vivian est dévasté et part pleurer dans son lit. Heureusement, ses camarades sont là pour le soutenir.