RÉCONCILIATION – Gabano : amitié et plus si affinité

Maeva pose la question qui tue à Nadège « as-tu couché avec Gabano ? » Elle répond en toute sincérité que « c’était une très belle nuit » et surtout qu’elle ne regrette pas ! Évidemment c’est réciproque et c’est l’OCCASION pour Gabano de faire un énième mea-culpa à son amie et aussi ex-copine, « d’ailleurs ta présence me manque dans ma chambre ». Il est direct et c’est ce qu’on appelle une perche lancée qu’elle rattrape tout de suite, mais pas comme il le voudrait…Elle le remet à sa place avant que les deux s’isolent et se refassent déjà des petits bisous… Extrait de l’épisode 9 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 21 décembre à 19h sur NT1.