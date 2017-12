Rémi : « Cassandre, il faut la décoincer »

Rémi est très vite tombé sous le charme de Cassandre mais la timidité de la jeune femme perturbe quelque peu notre cœur brisé. Il décide d’en savoir un peu plus auprès de la principale intéressée. « « Je t’aime bien. On voit comment ça se passe, tranquille quoi, » confie cette dernière. « Elle est bizarre, il y a un truc que je ne sens pas, » craint Rémi. «Tu me faisais plus rire au début, » regrette la prétendante. A l’écart, elle confie que le comportement du jeune homme « l’étouffe » ! Extrait de l’épisode 10 de « La Villa des Cœurs Brisés » diffusé le Vendredi 22 décembre 2017 sur NT1.