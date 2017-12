Rémi et Cassandre, la rupture : « Tu m’a pris pour un CON »

Il y a de l’orage dans l’air pour le couple Rémi et Cassandre. La jeune femme a bien réfléchi toute la nuit et elle se dit qu’avec Rémi ça ne colle pas. Elle décide de lui envoyer un message pour lui annoncer son départ de la villa. Après une discussion houleuse, Cassandre rompt avec Rémi. Suite à cette annonce, Rémi est remonté ! Il lance à Cassandre qu’elle n’était pas du tout sincère. Il ajoute, « tu m’as pris pour un con ! ». Rémi est en colère et ne veut plus rester dans la villa… Extrait de l’épisode 14 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 28 décembre 2017 sur NT1.