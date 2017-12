Rémi ou Julien : « Qui veut pécho Maeva ? »

En route pour une activité de rêve à Saint Martin les deux cœurs brisés Rémi et Julien se livrent un véritable combat de coq pour séduire la belle Maeva. L’un la complimente, l’autre la fait rire, entre les deux hommes la guerre est déclarée ! Une compétition sous le signe de la rigolade, mais on sent bien qu’il y a du vrai dans tout ça : Maeva leur a tapé dans l’œil c’est sûr ! Nadège, en voiture avec eux, rigole aussi de la situation et des techniques de drague employées par les deux play-boys « c’est plus la Villa des Cœurs Brisés mais plutôt qui veut pécho Maeva ? ». Rémi et Julien semblent ravis d’avoir de la concurrence, et pour Maeva qui se dit « brisée après sa dernière relation » elle ne peut que se sentir flattée par tant d’attentions. Reste à savoir qui réussira à conquérir le cœur de la belle brune… Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.