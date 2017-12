Rémi en plein LOVE – Cassandre « validée » à l’unanimité

Tous les cœurs brisés l’ont remarqué, Rémi est sur un petit nuage depuis qu’il a fait la connaissance de sa prétendante Cassandre. Déjà trois rendez-vous passés ensemble et aucun baiser échanger, le marseillais y va en douceur. A croire que le changement c’est maintenant, et qu’il n’a pas attendu Lucie pour devenir un homme meilleur. Rémi dont la problématique est « je ne suis jamais tombé amoureux » est sur le point de laisser les clés de son cœur à Cassandre, ou du moins celle de la chambre d’amis ! Après un vote à l’unanimité, Cassandre est « validée » par tous les habitants de la Villa. Ils sont tous très contents de voir leur Rémi si épanoui. WELCOME Cassandre ! Extrait de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 15 décembre à 19h sur NT1.