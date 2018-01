La remise des bracelets : Maeva, Julien et Gabano récompensés !

Comme chaque semaine, Lucie arrive à la ville et regroupe tous les cœurs brisés pour la fameuse remise des bracelets. Après un bilan rapide de la semaine, il est grand temps de faire un rapide débrief des coachés de la semaine. Julien s’est bien rattrapé quand il est revenu plus tôt de la soirée tentation. Pour son comportement un peu plus mature, Lucie lui offre son premier bracelet bleu. Pareil pour Gabano et pour Maeva. Cette dernière va être encore plus récompensée : elle reçoit le bracelet jaune ! Grâce à ses efforts lors de son coaching avec Lucie, Maeva va pouvoir partager une date de rêve de 24h avec la personne de son choix. Qui va-t-elle choisir ? Sans surprise, elle choisit Julien. Extrait de l’épisode 20 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 5 janvier 2018 à 19h sur NT1.