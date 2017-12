NO PAIN NO GAIN - Réveil sportif pour Maeva et Stéphanie

Maeva et Stéphanie se lancent dans une séance de sport matinale. Gainage, étirements, la totale ! Les cœurs brisés n’oublient pas d’entretenir leur corps de rêve même à Saint-Martin, et avec les dates qui approchent raison de plus ! Surtout pour Maeva, puisque Stéphanie a repoussé l’échéance en demandant à Lucie d’attendre avant de rencontrer des prétendants. Mais quand la santé va tout va comme on dit alors les filles ont bien raison de profiter d’une séance de papotage pour faire quelques exercices de sports. Julien et Florent, qui leur tournent autour depuis le début, sont au cœur des discussions. Stéphanie redoute également son premier coaching, après avoir vu Beverly craqué et changé à la suite du sien. Les deux jeunes femmes ont peur de Lucie, la love coach, et redoutent également l’arrivée des prétendantes, peut-être futures concurrentes… Retrouvez leur routine sportive en exclusivité sur MYTF1. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre les aventures des Cœurs Brisés de la saison 3.