REVELATION - Fanny annonce qu'elle est bi !

C’est au tour de Fanny de se confier devant Lucie et les autres. Mais pour elle la tâche s’annonce plus compliquée que prévue… Elle doit prendre son courage à deux mains pour faire un aveux plutôt personnel, surtout devant deux de ses ex, Vivian et Rémy. La jeune femme dévoile sa problématique et elle fait une révélation surprenante : elle hésite entre les filles et les garçons. Ses ex-copains, présents autour de la table, ne semblaient pas être au courant de son attirance envers les filles et ils sont CHOQUES. Pour Fanny c’est la première fois qu’elle ose vraiment se confier. Elle a dû mal à l’accepter, a peur du regard des autres et vit mal cette situation. Les habitants essaient de la rassurer, tout comme Lucie, la love coach. Fanny est venue ici pour savoir si elle est enfin capable de vivre une vraie relation avec une personne du même sexe. Mais à croire Vivian, la jeune marseillaise a un autre problème à résoudre : sa fidélité… Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.