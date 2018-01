RÉVÉLATION - Florent a trompé Stéphanie 😱

Vivian et Beverly viennent aux nouvelles et demande à Stéphanie comment elle se sent après tout ça. Stéphanie ne va pas beaucoup mieux, surtout depuis qu’elle a appris que l’histoire entre Tressia et Florent « ne date pas d’hier » comme ça a été dit durant le « procès ». Stéphanie essaie d’en savoir plus auprès des bonnes personnes, les deux commères de la villa et elle a raison… Beverly lui avoue très vite que Florent et Tressia se voient en secret depuis la soirée blanche. C’est le DRAME, Florent était, à cette période, en couple avec Stéphanie ! Vivian met de l’huile sur le feu en critiquant Tressia dans son dos, évidemment. C’est un « deuxième coup de massue » pour Stéphanie qui va passer, on le sent, une sale journée… Et Tressia un sal quart d’heure ! Extrait de l’épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 25 janvier 2018 à 19h sur NT1.