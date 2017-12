REVELATION - Stéphanie fait un aveu à Yamina et c’est le choc…

Quentin voit Florent et Stéphanie proches de Yamina et apparemment il a les oreilles qui sifflent. Il pense que le jeune homme parle dans son dos à son ex Yamina. Quentin a du flair, mais il se trompe de cible. Stéphanie qui se sent regarder par Quentin durant la soirée, ne tarde pas à le faire savoir à sa copine Yamina… La belge, sûre d’elle, ne se gêne pas pour lui dire qu’elle ne le sent pas et qu’il n’aurait d’yeux que pour Maëva et Elle pendant qu’elles dansent. Yamina est sous le choc… Elle n’en croit pas ses oreilles. Entre eux certes ça n’allait pas fort pour l’instant mais elle ne s’attendait pas à une telle révélation. Et Quentin encore mois… Yamina, toujours amoureuse de lui, ne retient pas ses larmes. Quentin voit toute la scène de loin, sans comprendre le pourquoi du comment. Ni une, ni deux il va chercher la jeune femme pour parler mais celle-ci, agressive et sur la défensive, ne veut plus lui adresser la parole ! Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.