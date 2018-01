SCOOP - Maeva et Julien s’embrassent enfin !

Maeva et Julien sont tous les deux en date de rêve pendant 24h. Leur diner en tête à tête a été une vraie révélation pour les deux cœurs brisés qui se sont confiés à cœur ouvert. Mais quel avenir pour Maeva et Julien ? Julien avoue qu’il a clairement une attirance mutuelle entre eux mais qu’ils se respectent beaucoup. Avant de se séparer, ils échangent quand même un baiser langoureux et romantique. Alors bisou d’amitié ou d’amour ? Une chose est sûre, ils ne parleront pas de ce baiser aux autres habitants de la villa. Extrait de l’épisode 21 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 8 janvier 2018 sur NT1.