SEQUENCE LOL - Beverly en FOLIE

En plein test de Culture G, qui vaut le coup d’oeil, Beverly reçoit un texto de Lucie. C’est au tour des filles de vivre leur deuxième soirée TENTATION. Excitée à l’idée de revoir Vincent, son prétendant, Beverly hurle de joie et en jette même son téléphone. Ni une, ni deux, elle envoie tout de suite un message à Vincent, malgré que Julien lui pique son portable pour faire capoter la soirée. Attrape moi si tu peux, Beverly finit par remettre la main dessus alors que Tressia et Fanny tentent de la calmer et la faire redescendre un peu. Ça promet pour ce soir… Extrait de l’épisode 26 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 15 janvier 2018 à 19h sur NT1.