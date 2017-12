SEQUENCE LOL - Julien « le chef d’orchestre »

« Dans le train de l’enfer Julien c’est le conducteur », bien dit Raph ! Pour rappel hier soir lors de la soirée tentation, Julien s’est vite retrouvé dans les bras et surtout sur la bouche de Soledad, sa nouvelle prétendante. Julien qui depuis le début de l’aventure est derrière Maeva essaie de rattraper le coup et joue l’embobineur dès le réveil. Il peut compter sur ses amis pour le défendre… ou pas ! Raphaël l’enfonce le premier, et Yamina aussi, GIRL POWER oblige, le tient par des preuves vidéos. Mais notre Juju ne se démonte pas, il sort toutes les excuses possibles et inimaginables à Maeva. Au moins à défaut d’avoir perdu sa crédibilité, il n’a pas perdu son humour… Séquence à ne pas manquer de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 15 décembre à 19h sur NT1.