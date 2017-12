SEQUENCE LOL - “ Viens on va embêter Beverly ! “

Beverly, discrète à cause de son coaching imposé par Lucie, manque aux cœurs brisés ! Tous s’ennuient de sa présence et décident d’aller la chercher. Assise seule poignées et cheville attachées, Beverly ne veut plus s’amuser et préfère attendre que son coaching se termine « What do you do Paris ?! » Rémi, à l’origine de l’idée, entraine toute la bande à aller la chercher et n’a qu’une seul objectif : la faire CRAQUER. Maintenant trois heures qu’elle ne peut plus bouger, « j’arrive à saturation » avoue Beverly et c’est la phrase de trop… Les garçons la poussent à bout, lui sorte un tas d’excuses pour lui faire retirer ses cordes elle-même. Au début elle tient tête, une seconde, et très vite, Rémi et Gabano trouvent les mots justes pour qu’elle cède pendant qu’il la filme pour Lucie… Séquence hilarante à voir et à revoir dans l’épisode 3 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mercredi 13 décembre à 19h sur NT1.