Sexy Lady ! Les filles se préparent pour le lancement de la Villa 3 !

C'est bientôt le grand lancement de la Villa des Coeurs Brisés saison 3. Les filles sont à l'hôtel et se préparent pour leur première rencontre avec les autres coeurs brisés et surtout avec Lucie, la Love Coach. Robe de soirée, maquillage, coiffure... rien n'est laissé au hasard ! Comme on dit, c'est la première impression qui compte ! Maéva, Stéphanie, Nadege, Yamina, Fanny et Beverly comptent bien marqué les esprits pour cette grand première. Rendez-vous dès jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 pour la lancement de la saison 3 et dès aujourd'hui sur MYTF1 pour regarder l'épisode de lancement en avant-première.