Soirée blanche à la Villa : Nadège fait TÂCHE

C’est LA fameuse soirée BLANCHE à la villa et l’ambiance est à la fête. Bizarrement un débardeur noir ressort dans le lot et c’est Nadège qui tire une tête de six pieds de long et « annonce la couleur » DIRECT ! Elle refuse de jouer le jeu à fond et a quand même fait « un demi effort » en mettant un jean blanc. Stéphanie, Beverly et Fanny sont en mode GIRL POWER en tentent tout pour sortir Nadège de sa déprime. Quand Gabano, son ex, et Jesseka montent sur la table pour danser collé serré face à Nadège affalé dans le canapé c’est la GOUTTE de trop ! Et le vase va déborder ça c’est sur… Extrait de l’épisode 28 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé mercredi 17 janvier 2018 à 19h sur NT1.