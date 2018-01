Soirée Karaoké - Stéphanie et Florent, le BISOU !

Les cœurs brisés ont décidé de pousser la chansonnette dans une soirée karaoké déjantée ! Raphaël, Nadège, Beverly… ils se battent tous pour prendre le micro et faire entendre leurs voix. Mais du côté de Florent et Stéphanie, c’est tout autre chose. Sur une chanson romantique, Florent décide d’inviter Stéphanie à danser collé-serré… Et le moment tant attendu est arrivé : ils échangent un long baiser devant tous leurs camarades. Bonheur, joie, émotion… le couple concrétise enfin leur amour naissant. Extrait de l’épisode 21 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 8 janvier 2018 sur NT1.