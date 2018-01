Soirée tentation - Gabano et Vivian trouvent chaussures à leurs pieds

C’est le moment tant attendu de la semaine : la soirée tentation ! Les garçons de la villa sortent tous ensemble pour rencontrer de nouvelles prétendantes et espèrent trouver l’amour… ou pas ! Ce soir, Julien a convié Jessika, la serveuse qu’il avait rencontrée pendant son coaching. Et Jessika est venue pour un garçon en particulier : Gabano. Le jeune homme est flatté et ne tarde pas à engager la conversation. De son côté, Vivian rencontre Alma, une jolie blonde venue expressément pour lui. Le courant va-t-il passer entre les deux ? Extrait de l’épisode 18 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 3 janvier 2018 à 19h sur NT1.