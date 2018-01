Soirée tentation - GIRL POWER VS MACHOS

Beverly pactise avec l’ennemi. Elle promet aux garçons d’être leurs yeux et leurs oreilles durant la soirée tentation. Bien décidée à ne rien louper, elle met les garçons un peu plus en confiance. Dans la salle de bain les filles terminent les derniers préparatifs, elles n’ont pas hésité à mettre le paquet « EN BOMBE » ! Les retrouvailles entre les deux groupes sont tendues. Surtout pour Julien qui pensait connaitre la tenue de Maeva c’est le CHOC « c’est un manque de respect ! » Il n’apprécie pas que Maeva sorte cette robe pour cette soirée et non pour le date de rêve qu’ils ont eu… Florent quant à lui « accepte » la tenue de Steph, plutôt refroidi par son comportement… La soirée n’a pas commencé qu’elle s’annonce déjà très TENDUE ! Extrait de l’épisode 30 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 19 janvier 2018 à 19h sur NT1.