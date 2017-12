SOIRÉE VÉRITÉ : "Il est où le menteur il est où ?"

Maeva et Stéphanie décident de lancer la SOIRÉE VÉRITÉ pour que tous nos cœurs brisés n’aient plus rien à se cacher, surtout Julien. Évidemment le menteur de la journée est au cœur des questions posées, et niveau indiscrétion on est à fond ! Maeva aussi n’échappe à quelques questions coquines mais c’est surtout l’occasion pour Julien de rattraper, encore une fois, son erreur de l’après-midi. REVERS DE LA MEDAILLE, Julien se fait harceler de question « lâchez moi la grappe un petit peu », mais il marque un point avec une histoire plutôt risquée de biberon. Maeva avoue aussi en avoir un chez elle, « on va téter ensemble », LA CLASSE Julien ! Extrait de l’épisode 9 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 21 décembre à 19h sur NT1.