Stéphanie honnête avec Florent : « J’suis pas prête » 😢

Stéphanie retrouve Florent qui s’est isolé durant la soirée. Elle sent qu’il ne va pas très bien et que la blague faite à la soirée tentation n’est toujours pas digérée. « Je sens que tu m’en veux », lui dit Steph quand elle le rejoint sur la plage. Florent se dit « déçu » du comportement de celle qu’il apprécie. Les deux reviennent, une fois de plus sur les faits, mais restent un peu braqués sur leur position, du moins Stéphanie. Florent est prêt à tout oublier seulement c’est elle qui n’est pas prête à continuer et se faire pardonner… Elle retrouve alors Maeva pour lui tout lui débriefer et se rend compte qu’elle a fait le bon choix, « j’ai bien fait ! » Extrait de l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 24 janvier 2018 à 19h sur NT1.