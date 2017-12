Stéphanie met en garde Rémi : « C’est pas une fille pour toi »

Réunion de crise pour Rémi ! Ses camarades pensent que depuis qu’il s’est rapproché de Cassandre, il se renferme. Parce qu’elle ne retrouve pas le Rémi souriant qu’elle connaît, Stéphanie décide de lui parler à part pour le mettre en garde : « Je vais te le dire honnêtement, tu t’ennuies avec elle. Tu n’étais pas comme ça avec nous ». « Je vais me laisser encore deux jours et on verra bien, » conclut Rémi. Extrait de l’épisode 10 de « La Villa des Cœurs Brisés » diffusé le Vendredi 22 décembre 2017 sur NT1.